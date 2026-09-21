Thể chế hóa các vấn đề mới, xu hướng mới

Tờ trình về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày cho biết, về quá trình lập dự kiến Chương trình, 3 cơ quan gồm Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu có đề nghị về Chương trình năm 2027 với tổng số 27 dự án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa 1 dự án luật khi xem xét điều chỉnh Chương trình năm 2026. Như vậy, tổng số có 28 dự án, bao gồm 25 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027

Về quan điểm, định hướng lập Chương trình, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với Chính phủ, đề nghị việc lập Chương trình năm 2027 quán triệt một số quan điểm, định hướng, cụ thể: Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, chuyên đề; tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể chế hóa các vấn đề mới, xu hướng mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Các dự án đưa vào Chương trình phải bảo đảm đồng bộ với chủ trương hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, là kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ lập pháp được đề ra trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Khi đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cần rà soát tổng thể theo từng nhóm lĩnh vực, nhất là đối với các lĩnh vực mới, liên ngành; xác định rõ phạm vi điều chỉnh và mối quan hệ giữa các văn bản, tránh quy định trùng lặp, chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ và ổn định của hệ thống pháp luật.

Dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Về các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Chính phủ và các cơ quan đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027, cụ thể: trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2027) là 9 dự án luật, tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2027) là 16 dự án luật, 1 dự án nghị quyết; trình UBTVQH xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết.

Hồ sơ đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, các Tờ trình đề xuất đưa các dự án vào Chương trình năm 2027 cơ bản tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đề xuất chưa nêu đầy đủ các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và có hướng dẫn cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập Chương trình trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình

Đối với các nội dung cụ thể, về cơ bản Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết, mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các nội dung nhằm xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập có nguyên nhân từ pháp luật; vấn đề mới, xu hướng mới và các nội dung cần thiết khác liên quan đến các dự án được đề xuất và thời gian dự kiến trình thông qua.

Đồng thời, trong Tờ trình đầy đủ và Phụ lục 2 kèm theo có nêu các ý kiến cụ thể về từng dự án, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ và các cơ quan chỉ đạo bổ sung, làm rõ trong quá trình soạn thảo.

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cụ thể như sau: Tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Tại các phiên họp UBTVQH năm 2027, trình UBTVQH xem xét, thông qua 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết.

Ngoài ra, tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23.6.2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.