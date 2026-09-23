Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực giáo dục

Mở rộng chính sách ưu đãi thuế đối với giáo dục

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày những nội dung chủ yếu của dự thảo luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra, đồng thời nêu các vấn đề cần tiếp tục làm rõ trước khi trình Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày về nội dung cơ bản của dự thảo luật.

Theo Bộ Tài chính, các quy định hiện hành đã có chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các dự án, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định không còn phù hợp và chưa bao quát đầy đủ hệ thống giáo dục hiện nay.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật hiện hành quy định miễn thuế cho cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Bộ Tài chính cho rằng, sau khi Luật Viên chức năm 2025 được ban hành, đơn vị sự nghiệp công lập về bản chất đã là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận. Vì vậy, việc tiếp tục đặt thêm điều kiện này đối với cơ sở giáo dục công lập được cho là không còn cần thiết.

Bộ Tài chính cũng cho rằng chính sách miễn thuế hiện hành chưa bao phủ đầy đủ các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học. Việc sửa đổi nhằm thể hiện đầy đủ hơn chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW về không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo hướng tới mở rộng phạm vi ưu đãi đối với đất được sử dụng cho mục đích giáo dục. Bộ Tài chính đánh giá, quy định hiện hành mới tập trung vào đất sử dụng cho mục đích công cộng và đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa, chưa bao quát đầy đủ các loại hình cơ sở giáo dục trong nước đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho hoạt động giáo dục.

Đề nghị làm rõ điều kiện hưởng ưu đãi và phạm vi miễn thuế

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục công lập, đồng bào dân tộc thiểu số như đề xuất của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Tuy nhiên, đối với chính sách miễn thuế cho cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ. Một trong những vấn đề được đặt ra là cần xác định rõ điều kiện, tiêu chí để phân biệt mô hình giáo dục hoạt động vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị dự thảo quy định cụ thể về địa bàn được hưởng ưu đãi, nguyên tắc không phân chia lợi nhuận và yêu cầu tái đầu tư phần thu nhập được miễn vào mục tiêu giáo dục. Chính sách miễn thuế cần tập trung vào phần thu nhập trực tiếp hình thành từ hoạt động giáo dục và các hoạt động thiết yếu gắn với chức năng này.

Đối với những hoạt động kinh doanh, thương mại độc lập, đầu tư tài chính, cho thuê tài sản hoặc cung cấp dịch vụ không trực tiếp phục vụ mục tiêu giáo dục, cơ quan thẩm tra đề nghị thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định chung. Đồng thời, cần có cơ chế quản lý và hậu kiểm để hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách ưu đãi.

Một nội dung khác được cơ quan thẩm tra lưu ý là đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đề xuất này chưa có đầy đủ căn cứ về chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Cơ quan thẩm tra cho rằng ưu đãi thuế không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, chưa có cơ sở để khẳng định khoản lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá hoặc nâng cao chất lượng suất ăn. Vì vậy, nội dung này chưa được nhất trí đưa vào dự thảo luật.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn căn cứ chính trị, thực tiễn cũng như mức độ và phạm vi ưu đãi. Trường hợp miễn thuế đối với đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ phần diện tích được miễn và phần diện tích không được miễn, đặc biệt với những cơ sở sử dụng đất kết hợp cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Từ kết quả thẩm tra, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị điều chỉnh tên dự án luật thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, không sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.