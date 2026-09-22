Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số Luật

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở đặt ra ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, để xây dựng lực lượng công an xã, phường vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 10 không chỉ yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định từ địa bàn dân cư.