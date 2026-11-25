Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Bảo đảm tương quan phụ cấp chức vụ trong hệ thống chính trị

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Công tác đại biểu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hai ngành sau sắp xếp, đồng thời bảo đảm tương quan giữa các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao

Theo Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, tương đương với hệ số phụ cấp của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, lần lượt là 1,05 và 0,85.

Đối với Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án là 0,75; Phó Chánh án là 0,65. Riêng đối với các Tòa án nhân dân khu vực thuộc TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án được đề xuất ở mức 0,80; Phó Chánh án là 0,70.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực

Theo Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực được đề xuất ở mức 0,75; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực là 0,65.

Riêng đối với các Viện kiểm sát nhân dân khu vực thuộc TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Viện trưởng được đề xuất ở mức 0,80; Phó Viện trưởng là 0,70.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị áp dụng các mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý của ngành Kiểm sát nhân dân kể từ ngày 1/7/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Tòa án nhân dân khu vực, hiện có hai phương án. Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với hai phương án này.

Phương án 1: Quy định mức phụ cấp chức vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,75; 0,60; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,65; 0,50; 0,40 và 0,30.

Phương án 2: Quy định mức phụ cấp theo đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,80; 0,65; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,75; 0,60; 0,40 và 0,30.

Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất lựa chọn phương án 1 nhằm bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với thứ bậc hành chính và mặt bằng phụ cấp chức vụ trong hệ thống chính trị.

Tuân thủ nghiêm nguyên tắc cấp dưới không vượt cấp trên

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành Phương án 1 về mức phụ cấp áp dụng đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân khu vực. Đồng thời, bày tỏ sự thấu hiểu với đặc thù xét xử của Tòa án nhân dân khu vực là cấp xét xử độc lập, thẩm quyền sơ thẩm mở rộng, áp lực rất lớn, nhất là tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tuân thủ nghiêm ba nguyên tắc. Một là, mức phụ cấp chức vụ của cấp dưới không vượt cấp trên. Hai là, các chức danh, chức vụ tương đương giữa ngành Tòa án và Kiểm sát phải có mức phụ cấp ngang nhau. Ba là, bảo đảm tương quan với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh các yếu tố đặc thù sẽ được xem xét tổng thể khi thực hiện cải cách tiền lương, không giải quyết cục bộ theo từng ngành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc xác định mức phụ cấp chức vụ phải bám sát khung, hệ số đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Trường hợp đề xuất vượt khung, phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thống nhất việc bảo lưu, truy lĩnh phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm đồng bộ với cách thực hiện trong khối Đảng, chính quyền và HĐND, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan “gác cửa”, bảo đảm thực hiện đúng quy định, không để cán bộ chịu thiệt thòi.

Hai ngành Tòa án và Kiểm sát cần tính toán chính xác kinh phí thực hiện theo phương án đã thống nhất, chủ động cân đối trong dự toán ngân sách năm 2026; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, bảo đảm tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm tính chặt chẽ, ổn định trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định cụ thể từng chức danh, chức vụ trong dự thảo Nghị quyết, không sử dụng cụm từ “và tương đương”.

“Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm rõ lộ trình, cơ chế chuyển tiếp đối với Cục Điều tra theo dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Tòa án nhân dân tối cao rà soát đồng bộ hồ sơ, số liệu. Việc thành lập các phòng tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân khu vực phải đúng đề án vị trí việc làm được duyệt, tuyệt đối không lập phòng để hưởng phụ cấp”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Công tác đại biểu; đánh giá cao sự chủ động phối hợp của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Công tác đại biểu và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành nghị quyết chung cho cả hai ngành, có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua và được áp dụng từ ngày 1/1/2026, trừ các trường hợp được chuyển tiếp.

Đồng thời, thống nhất quy định mức phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh bằng mức phụ cấp hiện hưởng của các chức danh tương ứng của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Áp dụng mức phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân khu vực theo Phương án 1 do cơ quan thẩm tra đề xuất, bảo đảm mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án không cao hơn mức phụ cấp của Chánh tòa, Phó Chánh tòa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản thống nhất chủ trương bảo lưu hệ số phụ cấp, truy lĩnh phụ cấp hoặc lập phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội theo điều khoản chuyển tiếp. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan làm rõ cơ sở pháp lý nguồn kinh phí, phương án xử lý quyết toán đối với việc truy lĩnh phụ cấp, truy nộp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Công tác đại biểu, rà soát hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11.