Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

Ngày 25/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Công tác đại biểu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Theo Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, tương đương với hệ số phụ cấp của Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra theo quy định hiện hành tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, lần lượt là 1,05 và 0,85.

Đối với Tòa án nhân dân khu vực, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án là 0,75; Phó Chánh án là 0,65. Riêng đối với các Tòa án nhân dân khu vực thuộc TP. Hà Nội và TPHCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án được đề xuất ở mức 0,80; Phó Chánh án là 0,70.

Theo Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực được đề xuất ở mức 0,75; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực là 0,65. Riêng đối với các Viện kiểm sát nhân dân khu vực thuộc TP. Hà Nội và TPHCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Viện trưởng được đề xuất ở mức 0,80; Phó Viện trưởng là 0,70.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Tòa án nhân dân khu vực, hiện có hai phương án. Theo đó, phương án 1: Quy định mức phụ cấp chức vụ của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, tại TP. Hà Nội và TPHCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,75; 0,60; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,65; 0,50; 0,40 và 0,30.

Còn Phương án 2: Quy định mức phụ cấp theo đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, tại TP. Hà Nội và TPHCM, hệ số phụ cấp chức vụ đối với Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa và Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân khu vực lần lượt là 0,80; 0,65; 0,45 và 0,35. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, hệ số phụ cấp tương ứng là 0,75; 0,60; 0,40 và 0,30.

Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất lựa chọn phương án 1 nhằm bảo đảm tính khoa học, hợp lý, phù hợp với thứ bậc hành chính và mặt bằng phụ cấp chức vụ trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành Phương án 1 về mức phụ cấp áp dụng đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tuân thủ nghiêm ba nguyên tắc. Một là, mức phụ cấp chức vụ của cấp dưới không vượt cấp trên. Hai là, các chức danh, chức vụ tương đương giữa ngành Tòa án và Kiểm sát phải có mức phụ cấp ngang nhau. Ba là, bảo đảm tương quan với Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo Nghị quyết và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Công tác đại biểu. Đồng thời, thống nhất quy định mức phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Giám đốc kiểm tra, thanh tra và thi hành án thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh bằng mức phụ cấp hiện hưởng của các chức danh tương ứng của Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Áp dụng mức phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân khu vực theo Phương án 1 do cơ quan thẩm tra đề xuất, bảo đảm mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án không cao hơn mức phụ cấp của Chánh tòa, Phó Chánh tòa.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11.