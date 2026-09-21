Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết Chương trình lập pháp năm 2027

Tiếp tục Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 21/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn.

Trình bày tờ trình của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Chính phủ và các cơ quan đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027, cụ thể: Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) là 9 dự án luật, tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) là 16 dự án luật, 1 dự án nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết.

Căn cứ các đề xuất, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết về đề xuất xây dựng Luật về Quản lý, phát triển vật liệu xây dựng, đề nghị chỉnh lý tên gọi thành Luật về Vật liệu xây dựng để bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực này.

Tờ trình của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề xuất tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Cùng với đó, không đưa vào Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà đề nghị sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 Luật thuế đã có trong chương trình Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch Quốc hội tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo dự thảo Nghị quyết Chương trình lập pháp năm 2027, tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027), trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết sau đây: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Tại phiên họp, sau khi các đại biểu dự họp thảo luận, cho ý kiến, cũng như ý kiến tiếp thu của đại diện lãnh đạo Chính phủ, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp được giao hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.