Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Làm rõ tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Ngày 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội và tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: QH.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội vẫn duy trì đà tăng trưởng cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán ở mức cao, bội chi ngân sách trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn thiếu nền tảng vững chắc; xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và đầu vào nhập khẩu; lạm phát gia tăng, sức mua phục hồi chậm. Việc quản lý, sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, nợ thuế còn cao, nguồn lực đầu tư lớn nhưng chuyển hóa thành năng lực phát triển còn chậm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, vai trò đóng góp của các cực tăng trưởng và nguyên nhân năng suất lao động chưa đạt mục tiêu. Đồng thời, cần phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, tăng cường quản lý thu, xử lý nợ thuế và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận. Ảnh: QH.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu do Chính phủ đề xuất; đồng thời đề nghị rà soát, làm rõ tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với yêu cầu kiểm soát lạm phát.

Chính phủ cần bảo đảm sự thống nhất giữa các cân đối lớn về đầu tư, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vốn và năng lượng; lượng hóa mức đóng góp của các ngành, địa phương, các động lực tăng trưởng mới, năng suất các nhân tố tổng hợp và hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, làm rõ cơ sở chuyển từ nhập siêu năm 2026 sang xuất siêu năm 2027.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và tổ chức thực thi; khơi thông nguồn lực, nhất là đầu tư tư nhân; phát triển doanh nghiệp trong nước, hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần gắn với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đặc biệt, Chính phủ cần chuyển mạnh từ việc ban hành chính sách, huy động nguồn lực sang nâng cao hiệu quả thực thi và kết quả đầu ra; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, tránh triển khai dàn trải, hình thức.

Đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: QH.

Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, cơ bản thống nhất với các kiến nghị để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung số liệu về tình hình thực hiện, làm rõ các nội dung trong báo cáo thẩm tra; rà soát ước thực hiện thu ngân sách năm 2026 và dự toán thu năm 2027 theo hướng sát thực tế, phù hợp với các giả định về tăng trưởng và lạm phát.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi hiệu quả, tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Chính phủ cần kịp thời phân bổ, giao vốn đầu tư công năm 2027, đẩy nhanh giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, bảo đảm sử dụng vốn đúng quy định, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo, dự thảo nghị quyết cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan, gửi Quốc hội đúng thời hạn quy định.