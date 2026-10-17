Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra thiếu sách giáo khoa

Yêu cầu công khai trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 17/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Quốc hội.vn)

Trình bày báo cáo giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tại Kỳ họp thứ 2, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri TP HCM kiến nghị có giải pháp bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng đủ sách, tình trạng thiếu sách vẫn xảy ra tại nhiều nơi sau khai giảng. Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Trước thực trạng này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và công khai kết quả xử lý để cử tri theo dõi, giám sát. Bộ cần khẩn trương bổ sung số sách còn thiếu, không để tình trạng tương tự tái diễn trong những năm học tiếp theo.

Cũng tại báo cáo giám sát, một số bất cập trong thực hiện chính sách giáo dục được đề cập, trong đó có sự chênh lệch mức hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và việc chậm hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục công lập.

Theo phản ánh của cử tri Tuyên Quang, trẻ học cùng lớp mẫu giáo có thể được hỗ trợ tiền ăn trưa ở hai mức 360.000 đồng và 160.000 đồng mỗi tháng. Nguyên nhân là trẻ từ 3 đến 5 tuổi được áp dụng mức hỗ trợ theo Nghị định 277, trong khi trẻ trên 5 tuổi thuộc diện áp dụng Nghị định 105.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sự khác biệt này chưa bảo đảm công bằng giữa những trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng, đồng thời gây khó khăn cho cơ sở giáo dục trong tổ chức bữa ăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ trình Chính phủ trong tháng 10 nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 105 theo hướng nâng mức hỗ trợ lên 360.000 đồng mỗi tháng.

Cơ quan giám sát đề nghị Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo, thống nhất mức hỗ trợ và làm rõ phương án xử lý trong giai đoạn chuyển tiếp, tránh tiếp tục phát sinh bất cập.

Một vấn đề khác được cử tri Gia Lai phản ánh là Thông tư 33 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm, dù văn bản chỉ mang tính hướng dẫn tạm thời.

Thông tư chưa quy định chế độ phụ cấp đối với lãnh đạo trường phổ thông nhiều cấp học, trong khi mô hình này đã được ghi nhận trong Luật Giáo dục năm 2005 và tiếp tục được quy định tại Luật Giáo dục năm 2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành nghị định về chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trong tháng 10/2026, bảo đảm giải quyết những bất cập còn tồn tại.

Cử tri lo ngại lừa đảo bằng AI, hàng giả và chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trước đó, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết người dân tiếp tục lo ngại các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cử tri đồng thời phản ánh những vấn đề về an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; tiêu cực, gian lận trong thi cử tại một số nơi; tình trạng ô nhiễm không khí và ngập úng ở các thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa liên thông. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số nơi kéo dài, gây phiền hà cho người dân.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ bất cập về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở.

Đồng thời, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cá nhân để chiếm đoạt tài sản.