Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã có Báo cáo số 1062/BC-CP ngày 16/11/2026 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật; đối với nội dung Báo cáo đánh giá thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện nội dung tại Nghị quyết kỳ họp về đánh giá thi hành Nghị quyết số 206 trên cơ sở đã tiếp thu đầy đủ và giải trình làm rõ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ ngày 23/10/2026 và tại Hội trường ngày 10/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt một số nội dung của dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình như: về lộ trình tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; về thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật; về việc thay thế bước thẩm định chính sách bằng việc lấy ý kiến bắt buộc các cơ quan; về cơ chế điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu và giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Theo Báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chính phủ đã rất khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, trong đó có một số nội dung lớn như: Giữ nguyên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như hiện hành; chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được; bổ sung, làm rõ nội dung tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội …

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời, có thêm một số ý kiến: về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý; về thẩm định chính sách; về cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp được để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã phát biểu ý kiến về các nội dung như việc thông qua luật tại một, hai hay nhiều kỳ họp; tham vấn chính sách đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; sự đồng nhất giữa dự án luật này với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đang trình Quốc hội xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài Chính Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã phối hợp để hoàn thiện Báo cáo Tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận nội dung phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Quang cảnh phiên họp