Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận

Dự phiên họp có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương. Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai và Cần Thơ…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, qua tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo chi tiết chỉnh lý dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp liên quan tới sự cần thiết ban hành và sự phù hợp về chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp; sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, tính khả thi của các quy định, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc.

Về dự án luật, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện toàn bộ dự thảo Luật, đồng thời rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, bố cục của dự thảo luật kinh doanh bất động sản gồm 10 chương 63 điều, giảm 20 điều so với Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Về nội dung của dự thảo Luật, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội, dự thảo cơ bản đã được tiếp thu các ý kiến, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 21. Đồng thời, chú trọng giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, cải cách cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý với dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý với 2 dự thảo Luật

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã giải trình, làm rõ một số nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm về các dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đánh giá cao Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính để hoàn thiện dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội, trong đó lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của đảng, nhất là Nghị quyết số 21, thực hiện nghiêm Quy định 178 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong sự pháp luật, bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của ba luật.

Tiếp tục hoàn thiện, báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm rõ ràng, thuyết phục, thỏa đáng, đầy đủ cơ sở đề xuất và đánh giá rõ tác động của các thay đổi chính sách, báo cáo rõ phương án dự kiến quy định chi tiết đối với những nội dung giải trình sẽ tiếp tục làm rõ tại văn bản dưới luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật, thống nhất với chính sách tại Luật và nội dung đã báo cáo giải trình khi Quốc hội xem xét thông qua. Quy định rõ ràng, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác tổ chức thực hiện và xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan để thể chế hóa đúng, đủ Nghị quyết số 21.