Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Hồ Long)

Tại phiên họp, trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và ý kiến của các ĐBQH đối với dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, dự thảo Luật quy định các tiêu chí áp dụng hình thức chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư, đồng thời giao Chính phủ quy định các trường hợp cụ thể tương ứng với từng tiêu chí.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cần đẩy nhanh tiến độ phải được xác định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. Quy định này nhằm tránh tình trạng lợi dụng sự chậm trễ do nguyên nhân chủ quan để áp dụng chỉ định thầu.

Đối với hạn mức chỉ định thầu, theo ông Phương, dự thảo giao Chính phủ quy định nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí thực hiện gói thầu thường xuyên biến động theo thị trường. Nếu quy định cụ thể tại Luật sẽ khó điều chỉnh kịp thời khi điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng giá thay đổi.

Bên cạnh đó, về chuyển nhượng thầu và sử dụng nhà thầu phụ, báo cáo nêu rõ, quan hệ hợp đồng được xác lập giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính; việc sử dụng nhà thầu phụ là giao dịch dân sự giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Do đó, dự thảo Luật quy định nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Trình bày tóm tắt Báo cáo ý kiến đối với nội dung tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Luật của Chính phủ.

Một số quy định của dự thảo Luật có liên quan trực tiếp đến pháp luật về đất đai, đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước và các lĩnh vực đặc thù như y tế, dược, khoa học, công nghệ. Vì vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật có liên quan, nhất là các luật đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi tại Kỳ họp này để xử lý đồng bộ các quy định về hoạt động đấu thầu.

Về nguyên tắc áp dụng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng, trong dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) sửa nhiều nội dung liên quan tới đấu thầu các công trình, dự án trong lĩnh vực điện lực. Tuy nhiên, dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) vẫn yêu cầu áp dụng trình tự, thủ tục đấu thầu theo luật này và chưa loại trừ lĩnh vực điện lực, khiến có thể dẫn đến xung đột trong áp dụng pháp luật.

Từ đó, ông Hiếu đề nghị, đối với những nội dung đã được quy định mang tính đặc thù trong Luật Điện lực thì cần tôn trọng và áp dụng quy định của Luật Điện lực; đồng thời, Luật Đấu thầu cần có quy định loại trừ tương ứng để bảo đảm tính khả thi.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra và những ý kiến xác đáng của ĐBQH để hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc chỉnh lý cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các điều khoản trong dự thảo Luật và với các luật có liên quan. Đồng thời, giải trình rõ những nội dung chưa được tiếp thu, nhất là các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Trong đó, cần rà soát, hoàn thiện các quy định về sử dụng nhà thầu phụ, điều chỉnh giá, loại hợp đồng, sửa đổi hợp đồng và bảo đảm thực hiện hợp đồng. Phạm vi, điều kiện, giới hạn thỏa thuận và trách nhiệm của các bên phải được xác định rõ, bảo đảm linh hoạt trong thực hiện nhưng không làm thay đổi bản chất hợp đồng, các điều kiện cạnh tranh ban đầu và thực chất kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.