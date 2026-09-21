Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số dự án Luật

Ngày 21/9, tại xã Nam Trạch, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và công tác chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.