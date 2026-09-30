Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp thứ bảy

Theo dự kiến, phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 2 đợt: Đợt 1 từ chiều 1-10 và 2-10-2026; đợt 2 vào chiều 10-10-2026 (dự phòng sáng 11-10-2026) tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội).

Tại phiên họp này, về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung: cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 3) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xem xét một số nội dung khác trình tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.