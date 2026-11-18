Chiều 18/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp.

Dự thảo Luật bảo đảm ưu tiên thông qua các nguyên tắc bố trí ngân sách

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ đã nghiêm túc cầu thị, tiếp thu tối đa ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật, bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan và các dự thảo Luật đang trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Về thời hạn phân bổ, giao dự toán đối với khoản dự toán chưa phân bổ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Đối với ngân sách trung ương, Thủ tướng Chính phủ phân bổ và định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thường lệ gần nhất.

Đối với ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân phân bổ và định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ gần nhất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay các khoản chưa phân bổ chủ yếu là các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã có chủ trương nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cơ chế chính sách hoặc chưa xác định chính xác nhu cầu kinh phí, đối tượng thụ hưởng tại thời điểm lập dự toán.

"Một số chính sách dự kiến được ban hành, triển khai trong năm cũng cần chủ động dành nguồn để phân bổ khi đủ điều kiện, như kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi thực hiện chính sách tiền lương, chi cho dự án đầu tư công thuộc danh mục 5 năm”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Chính phủ kiến nghị giữ như luật hiện hành để phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng, đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là trong bối cảnh yêu cầu rất cao về tăng trưởng hai con số, cần có sự điều hành kịp thời.

Về quy định tỷ lệ chi cho các lĩnh vực ưu tiên, dự thảo Luật bảo đảm ưu tiên thông qua các nguyên tắc bố trí ngân sách; mức bố trí cụ thể được thuyết minh trong tài liệu trình Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán hằng năm.

Về tính chất pháp lý của nghị quyết Quốc hội về tài chính, ngân sách, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ, theo dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp này, nghị quyết của Quốc hội không còn thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong những năm qua, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch tài chính 5 năm được Quốc hội quyết định dưới hình thức nghị quyết pháp quy, có các chỉ tiêu pháp lệnh và nội dung chính sách.

Do đó, Chính phủ chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định các văn bản của Quốc hội quyết định về kế hoạch tài chính 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm là văn bản quy phạm pháp luật.

"Việc ban hành theo quy định của luật này nhằm bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với tính chất đặc thù, thời gian lập, quyết định ngân sách hằng năm và kế hoạch tài chính 5 năm", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Xem xét cho ý kiến việc quy định rõ trong luật thời hạn phân bổ trước ngày 30/9

Trình bày ý kiến đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi khẳng định, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và dự thảo luật đã chỉnh lý về các nội dung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu.

Cụ thể, tích hợp các quy trình của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công hiện hành; phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan; thể chế hóa yêu cầu hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội đối với các dự án đầu tư công tại Kết luận số 18 của Trung ương về cải cách thủ tục hành chính; hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Về tính thống nhất giữa Luật Ngân sách nhà nước và Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và dự thảo luật về nội dung quy định các văn bản của Quốc hội quyết định về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm là văn bản quy phạm pháp luật.

Về quy định đối với các khoản dự toán chi chưa phân bổ chi tiết, Bộ Tài chính dự kiến thời hạn phân bổ khoản dự toán chi chưa phân bổ chi tiết trước ngày 31/10. Chính phủ đề nghị giữ như quy định hiện hành, không quy định mốc thời gian hoàn thành và việc phân bổ chi tiết kéo dài suốt trong cả năm thực hiện dự toán.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Tài chính và ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị thời hạn phân bổ là trước ngày 30/9. Do vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về việc quy định rõ trong luật thời hạn phân bổ trước ngày 30/9. Sau ngày 30/9 thì Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét quyết định.

Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đề nghị loại trừ không áp dụng thời hạn phân bổ vào dự toán chi tiết đối với các khoản chi bao gồm: các khoản kinh phí dự kiến thực hiện ngân sách, thực hiện chính sách chế độ chi cho con người, chi khoa học, chi công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các dự án đầu tư khẩn cấp, các dự án đầu tư công đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về sử dụng dự toán chi còn lại của ngân sách, Chính phủ đề nghị kế thừa các quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Theo đó, khi kết thúc năm ngân sách, số tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại của ngân sách được sử dụng cho một số nhiệm vụ tại khoản 2 Điều 69 dự thảo luật, trừ một số khoản được chuyển nguồn sang năm sau.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính và nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự toán chi còn lại là khoản dự toán từ đầu năm nhưng đã hết năm ngân sách vẫn chưa xác định được đối tượng chi, trong khi các khoản đã phân bổ cho các đơn vị cuối năm chưa sử dụng hoặc chưa chi hết thì phải hủy bỏ, hoàn trả ngân sách theo quy định. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến việc loại bỏ quy định phân bổ kinh phí dự toán chi còn lại của ngân sách, đảm bảo thống nhất của luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước.