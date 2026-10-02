Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình của hai dự án Luật; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Các quy định tại hai dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Để tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, bảo đảm thể hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, thông báo của Đảng; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Cụ thể, cần rà soát mối quan hệ giữa hai dự thảo Luật với Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng và các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Đối với quá trình hoàn thiện hai dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý ý kiến của cơ quan thẩm tra về việc nghiên cứu phương án quy định thống nhất tại một luật, là Luật Nhà ở hoặc Luật Kinh doanh bất động sản đối với nội dung phát triển nhà ở thương mại.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu tại phiên họp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc quy định thống nhất tại một luật đối với phát triển nhà ở thương mại liên quan đến nguyên tắc thực hiện dự án, điều kiện chủ đầu tư. Vì vậy, không nên lặp lại những vấn đề đã được các luật khác quy định. Trường hợp có quy định khác biệt, phải có điều khoản sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan rà soát kỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ cả về nội dung và kỹ thuật văn bản. Từ ngữ sử dụng phải chuẩn xác trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai; đối với những nội dung cần thiết, đề nghị xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan phối hợp xử lý để dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực cùng ngày. Đối với các điều khoản chuyển tiếp, cần bố trí đủ thời gian ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm các văn bản này có hiệu lực đồng thời với luật.