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Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh dữ liệu

Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-ve-du-an-luat-an-ninh-du-lieu-post1137950.vnp