Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh dữ liệu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)