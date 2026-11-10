Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Tờ trình của Chính phủ đã nhấn mạnh cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97,02 km², trong đó 25,29 km² (26,07%) thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND TP Hà Nội quản lý, song quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km² vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Ảnh: HỒ LONG

Phương án điều chỉnh gồm: Điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ (gồm 21,71 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn) về thành phố Hà Nội quản lý.

Điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã liên quan: Điều chỉnh 13,38 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người (243 hộ, thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm) của xã Thịnh Minh về xã Ba Vì; điều chỉnh 26,68 km² diện tích tự nhiên (gồm 8,33 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, không có dân cư) về xã Yên Xuân quản lý.

Kết quả sau khi điều chỉnh: Thành phố Hà Nội có 3.399,9 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người, 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã); trong đó, xã Ba Vì có 94,66 km², 27.559 người; xã Yên Xuân có 97,14 km², 27.553 người.

Tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người, 148 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 133 xã); trong đó, xã Thịnh Minh có 67,03 km², 17.960 người; xã Lương Sơn có 125,17 km², 58.648 người; phường Kỳ Sơn có 103,9 km², 21.897 người.

Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HỒ LONG

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội bày tỏ tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: (1) Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.