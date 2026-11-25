Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp

Tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trình bày Báo cáo số 839/BC-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong thực hiện chính sách, bao quát đầy đủ các đối tượng thụ hưởng, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo được hưởng chế độ và áp dụng thời điểm hưởng chế độ tương tự như thành viên cơ quan đại diện và vợ, chồng, con đi theo, theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại phiên họp

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban đánh giá đề xuất của Chính phủ có tính kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời có sự điều chỉnh, cập nhật phù hợp với thực tiễn và những quy định mới của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra

Do đó, Thường trực Ủy ban nhất trí với chủ trương tiếp tục áp dụng chế độ tương tự đối với hai nhóm đối tượng nêu trên, qua đó góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh Hồ Long

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ; rà soát, chỉnh lý các quy định về đối tượng, phạm vi, thời gian áp dụng, đặc biệt lưu ý tính chính xác của số liệu và các căn cứ liên quan.

Về lâu dài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết căn cơ vấn đề chế độ, chính sách đối với thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc tổ chức thực hiện. Theo đó, Chính phủ nghiên cứu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án Pháp lệnh liên quan đến các đối tượng này trong năm 2027.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khẩn trương phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai thực hiện.