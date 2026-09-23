Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật và nghị quyết

Ô nhiễm không khí đang đặt ra những thách thức ngày càng rõ nét đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Làm thế nào để nhận diện đúng nguồn ô nhiễm, đọc đúng dữ liệu quan trắc và chủ động ứng phó? Đây là những nội dung được tập trung tại Hội nghị tập huấn “Hiểu đúng về ô nhiễm không khí – từ nhận thức đến hành động”, diễn ra sáng nay tại Hà Nội.