Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý 35 dự án luật

Theo dự kiến, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 4 đợt. Cụ thể, đợt 1 vào chiều 2-11-2026 (dự kiến từ 17h đến 20h); đợt 2 vào 3 buổi các ngày 10, 11 và 13-11-2026 (sau khi kết thúc thảo luận tại hội trường); đợt 3 vào ngày 17 và 18-11-2026; đợt 4 vào sáng 25-11-2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, về công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 35 dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai; xem xét, thông qua một số dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo về hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035; chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (gồm cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La); cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.