Chiều 17/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, về quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, việc bổ sung quy định miễn thuế về thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục, công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho cơ sở cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ông Chi cho rằng, đây là giải pháp cần thiết góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Về các nội dung sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và đưa vào luật này gồm: Nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn theo phương pháp tính thuế lên 10 tỷ đồng kèm quy định giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu theo tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ba năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bổ sung khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được tính vào chi phí và được trừ; Bổ sung quy định về doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho người lao động là người khuyết tật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày Báo cáo. (Ảnh: Media Quốc hội).

Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, dự thảo luật bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục để tạo đột phá về cơ chế chính sách nhằm phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 71.

Về quy định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết tại dự thảo luật đã bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất 0,2%, đồng thời rà soát bổ sung quy định về căn cứ tính thuế đất sử dụng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm diện tích đất, giá đất tính thuế cho phù hợp với nội dung bổ sung quy định về đất bỏ hoang và giá đất tính thuế cho phù hợp với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang trình Quốc hội.

Về hiệu lực thi hành của dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định rõ những nội dung có hiệu lực thi hành cụ thể như sau: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Riêng nội dung về doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế thì áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Nội dung về đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Nội dung về giá đất tính thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo đóng góp ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Luật.

Đối với các nội dung chuyển từ dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, về ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế (khoản 3 Điều 1, khoản 2 Điều 3 của dự thảo luật), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị quy định rõ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027 theo đúng kết luận của Nghị quyết số 362 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh mức doanh thu 10 tỷ đồng, đảm bảo thu đúng, thu đủ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp tính thuế giải pháp áp dụng ổn định trong thời gian tối thiểu do Chính phủ quy định.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là nội dung mở rộng so với các giải pháp tại Kết luận số 18, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng.

Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, đề nghị rà soát bảo đảm thể chế hóa Nghị quyết số 71.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị rà soát nghiên cứu quy định ngay tại luật nguyên tắc xác định phạm vi thu nhập được miễn thuế, điều kiện duy trì ưu đãi và việc truy thu khi vi phạm tiêu chí không vì lợi nhuận.

Trường hợp giao Chính phủ quy định, đề nghị quy định rõ tại nghị định chỉ miễn thuế đối với thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục đào tạo, không miễn thuế đối với thu nhập từ đầu tư tài chính, lãi tiền gửi, chuyển nhượng vốn, bất động sản, cho thuê tài sản rồi kinh doanh độc lập, có cơ chế kiểm soát giao dịch liên kết và truy thu khi vi phạm.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: Media Quốc hội).

Về thuế suất đối với đất bỏ hoang, đề nghị rà soát, chỉnh sửa các quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bảo đảm phù hợp đồng bộ với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Quy định cụ thể thời điểm bỏ thuế suất đối với đất chưa sử dụng theo đúng quy định, cùng thời điểm áp dụng thuế suất đối với đất bỏ hoang (ngày 1/7/2027), để loại trừ thời gian bất khả kháng, trở ngại khách quan, không thu trùng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với cùng một diện tích, cùng thời gian, nhưng không làm giảm nghĩa vụ của các trường hợp đang áp dụng thuế suất 0,15%. Chính phủ quy định cụ thể công khai tiêu chí thời gian, cơ quan có thẩm quyền xác định đất bỏ hoang trước ngày 1/7/2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm luật có hiệu lực và không làm phát sinh thủ tục hành chính, không để thất thoát, thất thu ngân sách Nhà nước, trục lợi chính sách, đảm bảo chất lượng trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.