Tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với thuế suất 0,2%

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

"Việc xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận sẽ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi", Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho cơ sở cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định, giải pháp này cần thiết, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, y tế theo tinh thần Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Về các nội dung sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa vào luật, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn theo phương pháp tính thuế lên 10 tỷ đồng kèm quy định giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu theo tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, dự thảo Luật bổ sung quy định miễn thuế đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo của cơ sở giáo dục, nhằm tạo đột phá về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71.

Về quy định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất bỏ hoang, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật đã bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với thuế suất 0,2%.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung quy định về căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm diện tích đất, giá đất tính thuế cho phù hợp với nội dung bổ sung về đất bỏ hoang và phù hợp với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang trình Quốc hội.

Về hiệu lực thi hành, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã rà soát, quy định rõ: Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

“Riêng nội dung về doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế thì áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Nội dung về đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Nội dung về giá đất tính thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2028”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra

Cho ý kiến về nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với nhiều nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu.

Về thực hiện Kết luận số 362 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các nội dung chuyển từ Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho biết, dự thảo Luật vẫn áp dụng ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng từ kỳ tính thuế năm 2026, tức áp dụng trở về trước. “Nội dung này chưa phù hợp với Kết luận 362 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa bổ sung cơ chế phòng ngừa lợi dụng để giải thể, thành lập mới, chia tách doanh nghiệp để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo chỉnh lý dự thảo luật theo tinh thần của Kết luận 362”, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi nêu rõ.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cung cấp thức ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho biết, Báo cáo thẩm tra và nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc ban hành chính sách này, vì chưa phù hợp với Kết luận số 18; miễn thuế trực thu không mặc nhiên chuyển thành lợi ích cho người học, người bệnh; khó hạch toán riêng thu nhập được miễn.

“Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất này của Chính phủ. Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, đề nghị quy định rõ chỉ áp dụng đối với thức ăn cung cấp theo hợp đồng trực tiếp, doanh thu xác định trên hóa đơn điện tử, không áp dụng đối với doanh nghiệp nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu và đơn vị vi phạm an toàn thực phẩm. Báo cáo Quốc hội kết quả sau 3 năm thực hiện”, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi đề nghị.

Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho rằng, quy định này khác và rộng hơn chủ trương giảm tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước tại Nghị quyết số 71.

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất này, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về đề xuất và quy định chỉ miễn thuế đối với diện tích sử dụng hợp pháp vào mục đích giáo dục, đào tạo, không bao gồm diện tích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Quang cảnh phiên họp.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với chính sách nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 71, song đề nghị quy định ngay tại luật phạm vi thu nhập được miễn, điều kiện duy trì ưu đãi và việc truy thu khi vi phạm. Dự thảo Luật vẫn giao Chính phủ quy định. Trường hợp vẫn giữ quan điểm này, đề nghị nghị định quy định rõ không miễn thuế đối với thu nhập từ đầu tư tài chính, lãi tiền gửi, cho thuê tài sản, kinh doanh độc lập.

Đối với chính sách thuế tại các luật, nghị quyết khác trình cùng Kỳ họp, Chính phủ đề nghị không tích hợp vào dự án Luật này, chỉ hợp nhất văn bản, theo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nhiều chính sách thuế chưa có đầy đủ cơ sở chính trị; việc hợp nhất không xử lý được trường hợp cùng một luật về thuế bị sửa đổi tại nhiều luật có hiệu lực khác nhau.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát và chịu trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế chưa được quy định trong các nghị quyết, kết luận của Đảng. Trường hợp được cấp có thẩm quyền nhất trí, các chính sách này phải được quy định tại pháp luật về thuế cũng như luật chuyên ngành.