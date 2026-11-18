Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng.

Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thống nhất toàn bộ nội dung chỉnh lý.

Theo đó, dự thảo luật chỉnh lý 20 khoản thuộc các lĩnh vực du lịch, thư viện, điện ảnh, di sản văn hóa và quảng cáo; riêng nội dung về thể dục, thể thao và báo chí được giữ nguyên như dự thảo đã trình.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nêu rõ 2 thay đổi đáng chú ý trong dự thảo luật gồm: làm rõ thẩm quyền kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch; chuyển từ cơ chế cấp phép sang thông báo trước khi hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập.

Đối với các đề xuất chính sách mới của đại biểu, Thứ trưởng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện từng luật chuyên ngành.

Báo cáo ý kiến thẩm tra về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ và tán thành dự thảo luật.

Riêng nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, Luật Báo chí, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đối với quy định về điều kiện quảng cáo thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi tại dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát nội dung đề xuất sửa đổi Luật Quảng cáo trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để bổ sung vào dự thảo luật này.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội trong việc nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và các dự án luật đang trình Quốc hội. Đồng thời nghiên cứu đầy đủ các đề xuất chính sách của đại biểu Quốc hội làm cơ sở cho việc sửa đổi toàn diện các luật chuyên ngành thời gian tới; hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, kỹ thuật lập pháp; chuẩn bị ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết để triển khai thi hành ngay khi luật được thông qua.