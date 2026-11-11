Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Chiều tối 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, dự thảo Luật đã nhận được 81 lượt ý kiến, gồm 69 lượt tại Tổ và 12 lượt tại hội trường; 10 ý kiến góp ý bằng văn bản. Bộ Công Thương đã tiếp thu triệt để các ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội.

Về phạm vi áp dụng, dự thảo Luật đã lược bỏ quy định ưu tiên tại các Điều 15, 18, 19, chỉ giữ ưu tiên quy định tại Luật Điện lực đối với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về chính sách phát triển điện lực, điện hạt nhân mô-đun nhỏ đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, quy định tại dự thảo Luật đã thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài báo cáo tại phiên họp.

Về giấy phép thị trường điện quy định tại các Điều 31, 33, 41, 44, 47, 49, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định mức miễn trừ giấy phép.

Về giá điện, dự thảo Luật chỉnh lý theo ba điểm. Một là, giá điện theo giờ chỉ áp dụng thí điểm. Hai là, hộ thu nhập thấp vẫn được áp dụng giá điện bậc thang. Ba là, bãi bỏ quy định Nhà nước bảo đảm thu hồi vốn đầy đủ chi phí; rủi ro đầu tư do doanh nghiệp tự chịu.

Về an toàn điện lực, dự thảo Luật giao Ủy ban nhân dân tỉnh nơi đặt công trình thủy điện chủ trì phê duyệt sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, qua rà soát, Ủy ban nhận thấy, Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo đã rất nỗ lực nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý tối đa nhiều nội dung theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội.

Trong khuôn khổ phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trong đó, có ý kiến đề nghị tập trung vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở ý kiến tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận phiên họp này.