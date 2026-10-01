Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 2

Khai mạc Phiên họp thứ 7 của UBTVQH. Ảnh: Media Quốc hội

Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 7, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo chương trình, trong chiều 1/10, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Luật.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra, đề xuất những vấn đề cần Quốc hội tập trung thảo luận. Sau khi nghe các báo cáo, UBTVQH thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Các thành viên UBTVQH tham dự Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Theo chương trình Phiên họp thứ 7, về công tác xây dựng luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật NSNN (hợp nhất).

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện NSNN năm 2026, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, UBTVQH xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2026.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Tại phiên họp, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến lần thứ 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; cho ý kiến về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh và xem xét một số nội dung khác trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.