Tại Nghị quyết số 472/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND Tp.Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Văn Mi kể từ ngày 11/11/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND Tp.Đồng Nai và ông Trần Văn Mi theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quang cảnh Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Tại Nghị quyết số 473/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND Tp.Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 11/11/2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Thường trực HĐND Tp.Đồng Nai và ông Nguyễn Anh Tuấn theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.