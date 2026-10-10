Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trao quyết định về công tác cán bộ

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Trần Đức Thuận đã công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với Đại tá Đỗ Văn Hiền, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái công tác tại Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà trao Quyết định cho Đại tá Đỗ Văn Hiền. Ảnh: Đắc Trường

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Đại tá Đỗ Văn Hiền phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Hiền được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Nhấn mạnh công tác tham mưu, đặc biệt là phục vụ trực tiếp Chủ nhiệm Ủy ban có vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự nhạy bén về chính trị, tinh thần trách nhiệm cao độ, phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương nghiêm ngặt cùng năng lực tổng hợp, xử lý thông tin sắc bén và chuyên môn sâu về chính trị, pháp luật.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Hiền. Ảnh: Đắc Trường

Thường trực Ủy ban, đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Hiền. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi về tiến độ và chất lượng rất cao, Trung tướng Nguyễn Minh Đức đề nghị Đại tá Đỗ Văn Hiền cần nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy sở trường, bám sát thực tiễn, tiếp tục phát huy nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm đã tích lũy, không ngừng nỗ lực, chủ động nắm bắt sâu sát hơn nữa quy chế làm việc và phương thức hoạt động của Ủy ban; bám sát chương trình xây dựng luật và các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu, tổng hợp và phục vụ Chủ nhiệm Ủy ban kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Lãnh đạo Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chúc mừng Đại tá Đỗ Văn Hiền. Ảnh: Đắc Trường

Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, giữ mối quan hệ với các đồng chí trong Thường trực Ủy ban và các cơ quan hữu quan; xử lý thông tin nhanh nhạy, chuẩn xác, bảo đảm chất lượng cao nhất cho công tác tham mưu tổng hợp.