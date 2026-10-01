Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho rằng các quy định của dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) hướng tới tạo thuận lợi cho công tác hội nhập quốc tế của các cơ quan, đồng thời bảo đảm yêu cầu về nguồn lực, năng lực thực hiện, có cơ chế giám sát, kiểm soát nhằm quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. (Nguồn: quochoi.vn)

Trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, việc sửa đổi toàn diện Luật TTQT năm 2020 nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả ký kết và thực hiện TTQT, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành.

Thứ trưởng nêu rõ, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Báo cáo thẩm tra sơ bộ, qua đó hoàn thiện về phạm vi chủ thể ký kết TTQT, tiếp tục đơn giản hóa trình tự, thủ tục và bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng cho rằng các quy định của dự thảo Luật hướng tới tạo thuận lợi cho công tác hội nhập quốc tế của các cơ quan, đồng thời bảo đảm yêu cầu về nguồn lực, năng lực thực hiện, có cơ chế giám sát, kiểm soát nhằm quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tán thành sự cần thiết xây dựng dự án Luật, đánh giá hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát một số quy định về phạm vi chủ thể, nguyên tắc ký kết, giám sát hoạt động ký kết, thực hiện TTQT, xây dựng Cơ sở dữ liệu về cam kết quốc tế.

Toàn cảnh Phiên họp. (Nguồn: quochoi.vn)

Kết luận Phiên họp, đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chủ trì soạn thảo và Ủy ban trong quá trình chuẩn bị.

Đồng chí đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XVI sắp tới.