Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ Tám

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có thành viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đại diện các Ủy ban của Quốc hội cùng các bộ, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; thảo luận, cho ý kiến về hồ sơ trình phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ, tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ, định hướng công tác và chương trình hành động của các nhân sự tiến cử.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trình bày Tờ trình. Ảnh: Đắc Trường

Qua rà soát, đánh giá, các nhân sự đều có quá trình công tác liên quan đến hoạt động đối ngoại, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, được đào tạo bài bản, có trình độ ngoại ngữ, năng lực và kinh nghiệm đối ngoại, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ.

Trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Việt Anh cho biết, hồ sơ đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài đã đầy đủ, đáp ứng điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Việt Anh trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Đắc Trường

Các địa bàn được đề nghị bổ nhiệm trải rộng tại các châu lục. Đây đều là những địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế, thương mại và có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc. Các nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực và kinh nghiệm quản lý, công tác đối ngoại, sức khỏe và điều kiện tuổi tác.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Bên cạnh đó, các nhân sự được giới thiệu cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch công tác nhiệm kỳ, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chú trọng thúc đẩy ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương; cụ thể hóa các giải pháp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình địa bàn để điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà đề nghị các cơ quan liên tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và Báo cáo thẩm tra, bảo đảm các nội dung trình được đầy đủ, chặt chẽ, chính xác theo quy định; hoàn tất các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm tiến độ công tác bổ nhiệm Đại sứ, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ đối ngoại.