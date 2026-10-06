Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại họp Phiên toàn thể lần thứ 7

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đồng chủ trì Phiên họp

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đồng chủ trì Phiên họp.

Nhiều địa phương nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Đại tá Phạm Việt Công trình bày. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm và chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Tình trạng ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát, đặc biệt tại các đô thị lớn trong dịp cao điểm.

Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu

Nhiều địa phương đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông, trong đó có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ, 9 địa phương giảm trên 10%, 3 địa phương giảm trên 20% và 2 địa phương giảm trên 30%, thể hiện sự vào cuộc thực chất, đồng bộ và hiệu quả từ cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313, Phó Cục trưởng Phạm Việt Công nêu rõ, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó, yêu cầu rà soát, điều chỉnh, thay thế 11 luật, 20 nghị định, 14 thông tư và 3 quyết định. Đến nay, cơ bản hoàn thành các nội dung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Đại tá Phạm Việt Công trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026

Song song với công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; xử lý điểm đen tai nạn; tăng cường năng lực vận tải công cộng; kiểm soát trọng tải phương tiện.

Các chiến dịch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết và mùa du lịch được tổ chức nghiêm túc, phối hợp đồng bộ giữa lực lượng ngành giao thông và Công an.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Hải Dũng phát biểu

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, tăng tính ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Ùn tắc đô thị chưa được giải quyết dứt điểm

Theo dự thảo Báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải trình bày, báo cáo của Chính phủ đã khái quát toàn diện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026, kỷ cương giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026

Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ mới chỉ thống kê, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; chưa đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông đường hàng hải; đánh giá về hàng không chưa phản ánh hết các nguy cơ an ninh, an toàn bay mới xuất hiện... Do đó, cần đánh giá bổ sung, hoàn thiện số liệu thống kê.

ĐBQH Lý Thị Lan (Tuyên Quang) phát biểu

Dự thảo báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313/NQ – UBTVQH15 ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 1313, đặc biệt là hai dấu ấn mang tính chiến lược về thể chế và công nghệ là: ban hành Quyết định giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các cấp để bàn giao chức năng về các bộ, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện từ ngày 1/6/2026, thể hiện tư duy đổi mới trong tinh gọn bộ máy, phân rõ trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành; ban hành Quyết định số 456/QĐ – TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Hoàng Việt phát biểu

Tuy nhiên, dự thảo báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, hạ tầng công nghệ số cấp cơ sở còn yếu, chia sẻ dữ liệu liên ngành chưa đồng bộ theo thời gian thực; tình hình kiềm chế tai nạn giao thông chưa thực sự bền vững, thương vong còn cao, ùn tắc đô thị và vi phạm hành lang giao thông chưa được giải quyết dứt điểm.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các đại biểu đề nghị, Bộ Công an tiếp tục phân tích sâu, làm rõ về tình hình hoàn thiện hạ tầng giao thông đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người dễ bị tổn thương; tình hình bảo đảm an toàn giao thông hàng không; việc thực hiện giữ khoảng cách trên đường cao tốc; hệ thống xử phạt vi phạm giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo; việc thực hiện quy định tài xế lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ không được lái xe liên tục quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Các đại biểu dự phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo, cập nhật theo số liệu thực như ý kiến của của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; tiếp tục đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trật tự an toàn giao thông với các bộ, ngành có liên quan như dữ liệu Bộ Y tế về sức khoẻ lái xe, giám định y khoa, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.