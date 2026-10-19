Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại gặp mặt, tri ân các nữ cán bộ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Đảng ủy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng, tri ân các nữ cán bộ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, Thượng tướng Lê Tấn Tới chủ trì buổi lễ. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Vũ Hải Hà cùng các lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Chủ nhiệm Ủy ban Thượng tướng Lê Tấn Tới đã trao lẵng hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tới các nữ cán bộ đang công tác tại Uỷ ban

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Quốc hội phụ trách Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Thượng tướng Lê Tấn Tới đã trao lẵng hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tới các nữ cán bộ đang công tác tại Uỷ ban.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Vũ Hải Hà tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ đang công tác tại Uỷ ban

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung tướng Nguyễn Minh Đức gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, công chức nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; đồng thời gửi lời chúc tới những người mẹ, người vợ và những người phụ nữ trong gia đình các nam đang công tác tại Ủy ban.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, phía sau thành công của mỗi người luôn có sự đồng hành, đóng góp và động viên của những người phụ nữ. Vì vậy, phụ nữ xứng đáng được yêu thương, trân trọng và có cuộc sống hạnh phúc.

Các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: Đắc Trường

Ghi nhận những đóng góp của nữ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung tướng Nguyễn Minh Đức mong muốn các nữ cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hài hòa giữa công việc cơ quan và trách nhiệm với gia đình.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Minh Đức chúc toàn thể nữ cán bộ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc các gia đình luôn hòa thuận, đoàn kết, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Thị Hồng An chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Thay mặt các nữ cán bộ đang công tác tại Ủy ban, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Trần Thị Hồng An bày tỏ niềm vui, xúc động và tự hào trước sự quan tâm, động viên chân thành của lãnh đạo Ủy ban, Thường trực Ủy ban và các đồng nghiệp dành cho nữ cán bộ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đắc Trường

Theo ĐBQH Trần Thị Hồng An, những lời chúc mừng, bó hoa và món quà ý nghĩa không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của nữ cán bộ trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan và trách nhiệm trong gia đình, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, nữ cán bộ luôn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ và động viên từ lãnh đạo Ủy ban, các đồng chí trong Thường trực và đồng nghiệp. Đây là nguồn động lực để chị em tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Trần Thị Hồng An khẳng định, các nữ cán bộ của Ủy ban sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; đồng thời chăm lo chu toàn cho gia đình, thực hiện tốt phương châm “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.