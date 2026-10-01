Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội và đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, các ủy viên chuyên trách, thành viên Ủy ban; đại diện một số bộ, ngành; về phía Bộ Quốc phòng có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc ký kết thỏa thuận quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và đối tác quốc tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế, khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hiện hành; tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đẩy nhanh quy trình, thủ tục, bảo đảm vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, tăng trách nhiệm của các cơ quan. Đổi mới công tác thỏa thuận quốc tế thông qua tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác ký kết và quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế...

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV về đối ngoại và hội nhập quốc tế, Quy định của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế thời gian qua.

Dự thảo luật bảo đảm tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và cơ bản bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ II (Quốc hội khóa XVI). Bố cục của dự thảo luật gồm 6 chương, 47 điều là cơ bản phù hợp.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhất trí bổ sung chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế là Ban Quản lý thuộc UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh; điều chỉnh chủ thể cấp Cục và bổ sung cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; đồng thời, quy định UBND xã, phường ở khu vực biên giới và đặc khu là bên ký kết Việt Nam, bổ sung UBND xã, phường khác theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền ký kết thỏa thuận quốc tế, việc ký kết được thực hiện theo quy định của Chính phủ, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện về chức năng, nhu cầu hợp tác, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng bảo đảm nguồn lực để người có thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý thuộc UBND tỉnh.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại phiên họp, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng bày tỏ thống nhất cao với sự cần thiết, quan điểm, định hướng xây dựng luật. Trong quá trình xây dựng luật, Bộ Quốc phòng đã có các ý kiến đóng góp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình, bảo đảm các quy định về quốc phòng, an ninh. Theo Trung tướng Lê Văn Hướng, Bộ Quốc phòng thống nhất với các nội dung báo cáo giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Trung tướng Lê Văn Hướng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan và tính khả thi khi tổ chức thực hiện luật. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án luật.