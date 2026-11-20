Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tặng quà người khuyết tật tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại phường Bắc Nha Trang, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi đời sống và trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho trẻ em khuyết tật và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, góp phần động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê, phường Bắc Nha Trang hiện có 1.588 người khuyết tật, chiếm khoảng 1,24% dân số; trong đó có 1.497 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đã đến thăm và trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, góp phần hỗ trợ đơn vị trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội.