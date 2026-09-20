Ủy ban Quân sự của NATO có chỉ huy mới trong bối cảnh nhiều thách thức an ninh

Tướng Carsten Breuer, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Đức, được lựa chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Quân sự NATO. (Nguồn: iiss)

Tổng Tham mưu trưởng Carsten Breuer sẽ kế nhiệm Đô đốc Italy Giuseppe Cavo Dragone vào mùa Hè năm 2027 và đảm nhiệm cương vị này trong 3 năm.

Ủy ban Quân sự là cơ quan quân sự cấp cao nhất của NATO, gồm các tổng tham mưu trưởng quốc phòng của các nước thành viên và có nhiệm vụ cung cấp tư vấn quân sự cho Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.

Trên cương vị Chủ tịch, Tướng Carsten Breuer sẽ giữ vai trò cố vấn quân sự cấp cao cho Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo quân sự của liên minh với giới hoạch định chính sách.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đánh giá quyết định bổ nhiệm phản ánh kinh nghiệm và năng lực hoạch định chiến lược của Tướng Carsten Breuer.

Theo Bộ trưởng Pistorius, với kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua, Tướng Carsten Breuer sẽ đóng góp cho NATO trong bối cảnh liên minh đối mặt với những thách thức an ninh lớn.

Theo truyền thông Đức, Berlin đang đặt trọng tâm vào việc tăng cường năng lực răn đe thông thường của châu Âu, trong khi Mỹ dành thêm sự chú ý chiến lược cho các khu vực khác.

Tướng Carsten Breuer, quân nhân cấp cao nhất của Đức, giữ chức Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Đức từ tháng 3/2023.

Trước đó, ông từng chỉ huy Bộ Tư lệnh Lãnh thổ Đức và là người đứng đầu nhóm điều phối khủng hoảng Covid-19 tại Phủ Thủ tướng dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz.

Người kế nhiệm ông tại vị trí hiện nay vẫn chưa được Berlin công bố.

(theo Euronews)