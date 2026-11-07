Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp phiên toàn thể lần thứ 17

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu

Tham dự có: các thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số cơ quan của Quốc hội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra Tờ trình và Đề án về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu

Trình bày tóm tắt Tờ trình về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, Vườn quốc gia Ba Vì có tổng diện tích 97,02km², trong đó 25,29km², tương đương 26,07%, thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Dù Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về UBND TP. Hà Nội quản lý, việc quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ. Do đó, việc điều chỉnh địa giới được đề xuất nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, đồng thời ổn định đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu

Theo phương án, Hà Nội sẽ tiếp nhận 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 người từ tỉnh Phú Thọ. Diện tích điều chỉnh gồm 25,29km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77km² vùng đệm, hiện thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, xã Ba Vì (Hà Nội) dự kiến tiếp nhận 13,38km² và 1.057 người, tương ứng 243 hộ dân tại xóm Mom và xóm Bu Chằm, từ xã Thịnh Minh (Phú Thọ). Trong khi đó, xã Yên Xuân (Hà Nội) tiếp nhận 26,68 km² từ ba đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Khu vực điều chỉnh về xã Yên Xuân không có dân cư sinh sống.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Chương phát biểu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, phương án điều chỉnh nhận được sự đồng thuận cao của người dân hai địa phương. Kết quả lấy ý kiến cho thấy 94,97% tổng số hộ gia đình tại Hà Nội và 97,10% tổng số hộ gia đình tại Phú Thọ tán thành.

Việc điều chỉnh cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị và nhận được sự thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền hai địa phương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Vĩnh Long Thạch Phước Bình phát biểu

Thẩm tra Đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính theo đề xuất của Chính phủ, nhận thấy phương án đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Ủy ban cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Chính phủ và chính quyền hai địa phương trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị không ghi cụ thể số liệu về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính sau điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết. Thay vào đó, Chính phủ cần chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan liên quan xác định chính xác và công bố tổng thể diện tích tự nhiên theo quy định.

Toàn cảnh phiên họp

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thành việc xác định, công khai diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã trên phạm vi cả nước, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm số liệu chính xác, khách quan cho các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.