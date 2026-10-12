Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp Phiên toàn thể lần thứ 14

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành đồng chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã cho ý kiến về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự án Bộ luật Hàng hải và đường thuỷ Việt Nam; dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị cần tập trung rà soát, đề xuất phương án sửa đổi một cách tổng thể, căn cơ, xử lý những quy định còn bất cập, vướng mắc hoặc còn có cách hiểu, cách áp dụng khác nhau để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp

Về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); dự thảo Luật đã tiếp tục được rà soát, chỉnh lý trên cơ sở bám sát mục tiêu, yêu cầu sửa đổi Luật và các vấn đề thực tiễn đã được nhận diện, bảo đảm tính phù hợp, khả thi, trong đó hoàn thiện các quy định về tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới quy trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và bổ sung, hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành, đánh giá hiệu quả thi hành và phản ứng chính sách. Qua đó góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn và tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ về tính khả thi, hợp lý của các quy định mới được bổ sung trong các dự thảo luật, nhất là những vấn đề được nêu trong Báo cáo thẩm tra; tránh tình trạng luật mới ban hành nhưng phải đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều lần như thời gian qua.

Quang cảnh phiên họp

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, các dự thảo luật sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá tính hợp hiến, tính thống nhất, tính hợp lý và khả thi của các quy định mới được bổ sung, nhất là các nội dung được nêu tại Báo cáo thẩm tra. Đồng thời rà soát sự phù hợp giữa các quy định của dự thảo Luật với điều kiện tổ chức thực hiện, thẩm quyền, nguồn lực và các quy định pháp luật có liên quan.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, trên cơ sở các quy định của luật sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản; bảo đảm ban hành kịp thời văn bản quy định chi tiết. Qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn, kịp thời phát hiện và khắc phục bất cập, lấy hiệu quả thi hành và mức độ đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.