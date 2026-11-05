Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai công tác cộng đồng tại CHLB Đức

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức, Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức và Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức; trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò, đồng thời thăm chùa Từ Ân tại thủ đô Berlin.

Đoàn công tác làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức.

Làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp Hội, đã thông tin khái quát về tình hình và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội thời gian qua, nhấn mạnh những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong việc duy trì, phát triển các hoạt động hội đoàn, củng cố đoàn kết và gắn kết cộng đồng.

Ông cũng chia sẻ về những đóng góp, sự hưởng ứng tích cực của kiều bào đối với các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, sự phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân với vai trò là một địa điểm kinh tế, văn hóa và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, từ tháng 1/2026, bến tàu điện ngay trước cổng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân chính thức mang tên “Herzbergstr. – Dong Xuan”.

Đoàn tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Berlin, không chỉ ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của bà con đối với đời sống kinh tế, xã hội sở tại mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của chính quyền và người dân địa phương đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết và xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng vững mạnh, ông Nguyễn Trung Kiên mong muốn Liên hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, không chỉ trong kết nối các thế hệ người Việt mà còn trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ kế cận, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt, cần chú trọng bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó duy trì sợi dây gắn kết giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Đoàn Công tác làm việc với Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức.

Đồng thời, ông trân trọng ghi nhận những ý kiến, đề xuất của bà con và mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đức tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Đức.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng sách tiếng Việt cho Liên hiệp hội, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động dạy, học tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức

Bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp Hội, đã thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp tích cực của phụ nữ Việt Nam tại Đức trong các hoạt động cộng đồng, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện, đến ơn đáp nghĩa.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức.

Ông Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những hoạt động thiết thực của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, đồng thời đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với Nghị quyết số 23-NQ/TW, coi đây là tín hiệu tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông mong muốn Liên hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ chị em phụ nữ và cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến các nữ thanh niên mới sang Đức học tập, sinh sống và làm việc, đồng thời tích cực duy trì, lan tỏa phong trào dạy và học tiếng Việt, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò

Tại buổi làm việc, bà Thuy Le-Scherello, Chủ nhiệm Dự án Mãi Tò Mò, đồng thời là Sứ giả tiếng Việt năm 2024, bày tỏ trân trọng và vui mừng khi được đón nhận Tủ sách tiếng Việt do Ủy ban trao tặng.

Đoàn tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò.

Bà cho biết, trong thời gian tới, Dự án sẽ bố trí các tủ sách tại những địa điểm có đông người Việt lui tới, như các nhà hàng Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để bà con, đặc biệt là các em nhỏ, có thể tiếp cận và học tiếng Việt một cách gần gũi, tự nhiên và thuận tiện.

Trao đổi với bà Thuy Le-Scherello, ông Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sự sáng tạo, tâm huyết và những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Đức. Ông mong muốn Dự án tiếp tục được duy trì, phát triển và lan tỏa, trở thành sân chơi bổ ích giúp các em nhỏ thêm yêu tiếng Việt, nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với quê hương, cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại chùa Từ Ân, Berlin.

Thăm và làm việc tại chùa Từ Ân, Berlin

Đại diện chùa Từ Ân, Sư cô Thích Thọ Ngộ và Phật tử Nguyễn Minh Hiện đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển của chùa và các hoạt động Phật giáo, văn hóa, tín ngưỡng được duy trì trong thời gian qua. Mặc dù còn hạn chế về cơ sở vật chất, chùa vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa như Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ cầu siêu..., thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo Phật tử và bà con cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động Phật sự, chùa còn tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian gắn kết và thu hút thế hệ trẻ hướng về cội nguồn.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chùa Từ Ân trong việc duy trì các hoạt động Phật giáo, văn hóa và hướng về cộng đồng, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ sự xúc động trước không gian ấm áp, thanh tịnh mà ngôi chùa mang lại.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Chùa Từ Ân.

Ông nhấn mạnh, chùa không chỉ là nơi tu tập, sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi bà con tìm thấy sự bình an, sẻ chia và gắn kết sau những bộn bề của cuộc sống nơi xa quê.

Ông cũng hoan nghênh định hướng tổ chức các hoạt động dành cho thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn chùa tiếp tục phát huy vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh, góp phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc.

(theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)