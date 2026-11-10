Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng nhà Đại đoàn kết đến người dân tỉnh Nghệ An

Ông Phạm Minh Tuấn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn do ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn; tham dự còn có các chức sắc tôn giáo, kiều bào, thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Đại diện Phật giáo có Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Huệ Công, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM.

Trao kinh phí hỗ trợ xây 2 căn nhà Đại đoàn kết và quà lưu niệm đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ông Phạm Minh Tuấn đại diện trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 120 triệu đồng) đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động chăm lo an sinh xã hội, kết nối nguồn lực của TP.HCM với các địa phương, cũng như thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Các đại biểu tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng toạ Thích Thiện Quý cho biết, suốt 45 năm qua, Phật giáo TP.HCM vẫn luôn đồng hành với lãnh đạo và nhân dân Thành phố để thực hiện các chương trình ích nước lợi dân.

Đặc biệt, trong nhiều năm gần đây, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chỉ đạo Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng tập thể Ban Trị sự Thành phố nâng chỉ tiêu kinh phí chương trình "Thành phố nghĩa tình", Quỹ "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc" từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

"Kinh phí trao tặng nhà Đại đoàn kết lần này được trích trong tổng kinh phí 1 tỷ đồng mà Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", góp phần cũng chính quyền Thành phố chăm lo đời sống của những hoàn cảnh khó khăn không chỉ trên địa bàn mà còn khắp các tỉnh thành trong cả nước.", Thượng toạ Thích Thiện Quý nói thêm.

Chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2026) và 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2026).

Chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức

Chương trình diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, với các hoạt động dâng hương tưởng niệm, tham quan di tích và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tham quan Đền thờ Hoàng đế Quang Trung (Nghệ An)