Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà tri ân các cán bộ, nhà giáo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Buổi họp mặt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện Ban Thường vụ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết, chuyên môn của một người làm trong ngành y có ba nhiệm vụ lớn. Đó là điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, giảng dạy cho đội ngũ bác sĩ trẻ và tham gia nghiên cứu khoa học.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Tôi vừa công tác trong ngành y vừa tham gia giảng dạy, đặt nền móng cho chuyên khoa ngoại nhi của Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên báo chí quốc tế. Khi được mời dự họp mặt, tôi vừa tự hào vừa bồi hồi xúc động", GS.TS.BS Trần Đông A bày tỏ.

Còn với Nhà giáo nhân dân, GS.TS Ngô Văn Lệ, Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, giáo dục đang "gánh" trên vai nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang là đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển chung của thành phố.

Trong đó, những người thầy ở nhiều lĩnh vực cần nhìn lại những gì đã làm được, những gì cần tiếp tục làm, tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong vai trò vừa là nhà giáo, vừa là thầy thuốc, TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước nói chung, TPHCM nói riêng đối với hai lĩnh vực giáo dục và y tế.

TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Dù tuổi cao, sức yếu, tôi vẫn tha thiết được đóng góp công sức cho thành phố. Tôi mong có thêm nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo các đối tượng trẻ em yếu thế, trong đó có trẻ khuyết tật", TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm đề xuất.

Riêng với Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thầy thuốc và thầy giáo là hai ngành nghề có vị trí đặc biệt trong xã hội.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Nếu như thầy thuốc mang lại sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh thì thầy giáo có sứ mệnh truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho đội ngũ kế cận. Dù ở vị trí công tác nào, người thầy cần bám sát thực tế công việc, tìm giải pháp cho các nhu cầu thực tiễn của bệnh nhân và người học, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội" (GS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM)

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, những đóng góp xuất phát từ trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố.

Buổi họp mặt không chỉ là sự tri ân mà còn là sự ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ nhà giáo, góp phần khẳng định vị thế của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết, đội ngũ nhà giáo đã đóng góp nhiều sản phẩm, sáng kiến cho các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tri ân GS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Đội ngũ nhà giáo góp phần khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển và tương lai của thành phố. Đặc biệt, bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu và đòi hỏi đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, giáo dục và đào tạo trở thành một trong các trụ cột tham gia vào quá trình phát triển của thành phố.

Do đó, các ý kiến tham gia đóng góp về mặt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu học thuật và phản biện xã hội của đội ngũ nhà giáo là nguồn lực rất lớn cho thành phố tiếp thu, nghiên cứu và triển khai trong thực tiễn một cách hiệu quả hơn, hướng đến xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Đối với yêu cầu chăm sóc toàn diện cho giáo dục, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các nhóm đối tượng học sinh khó khăn, trẻ em yếu thế.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao đóng góp của đội ngũ nhà giáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam TPHCM luôn coi trọng chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đến các chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo, chỉ số phát triển y tế sức khỏe và chỉ số về môi trường để góp phần tạo ra đô thị đáng sống.

Từ sự quan tâm đó, MTTQ Việt Nam TPHCM mong muốn đội ngũ nhà giáo dù đã về hưu vẫn tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ cá nhân và tinh thần trách nhiệm thông qua các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà tri ân các cán bộ, nhà giáo nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong đội ngũ nhà giáo tiếp tục phối hợp trong việc giám sát phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học, đóng góp về mặt học thuật; đề xuất các giải pháp xác đáng, thiết thực, có tính khả thi để giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố; mở rộng tầm ảnh hưởng, kết nối các nguồn lực xã hội, truyền động lực phấn đấu cho đội ngũ nhà giáo trẻ, phát huy tinh thần của đội ngũ trí thức thành phố.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt lãnh đạo thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc đội ngũ nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố.