Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân khó khăn tại Quảng Trị

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía đoàn công tác có PGS.TS. Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh; bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu, chức sắc tôn giáo, trí thức và cá nhân tiêu biểu.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin khái quát về đặc điểm, tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, sau hợp nhất, hệ thống Mặt trận tỉnh Quảng Trị từng bước ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực triển khai các phong trào thi đua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Nhân dân thành phố và con em quê hương Quảng Trị đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đối với tỉnh trong thời gian qua.

Đặc biệt, những hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các đợt thiên tai, bão lũ, đã thể hiện tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia sâu sắc.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh thông tin về chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 - Ảnh: H.L

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh thông tin về chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức; diễn ra từ ngày 10-14/11 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, với các hoạt động tri ân, tham quan di tích lịch sử và chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hai bên cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, nhất là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, chuyển đổi số, giám sát và phản biện xã hội và việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao tặng quà đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: H.L

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 100 phần quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, có tổng trị giá 100 triệu đồng. Đồng thời trực tiếp trao 40 suất quà đại đoàn kết cho các hộ dân; số quà còn lại sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục chuyển đến người dân ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.