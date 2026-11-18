Dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, với sự đoàn kết thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, Ban Dân vận đã luôn tận tụy, trách nhiệm, bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, kiên trì vận động, tập hợp các giai tầng xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp vào khối đại đoàn kết thống nhất, cùng chung sức xây dựng quê hương phát triển như hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành đối với các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ, với những đóng góp để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy.

Bước vào giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ do Đảng bộ thành phố đề ra; tập trung xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự phát triển của thành phố.

Đồng thời, gắn công tác dân vận với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn liền với trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên phải thực hành phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.