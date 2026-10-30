Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Tại chương trình tiếp nhận, ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Ảnh: PD.

Những năm qua, ngân hàng đã đóng góp 3,5 tỉ đồng tại Lâm Đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 13, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và trao quà Tết cho hộ nghèo.

Khoản ủng hộ 500 triệu đồng lần này là sự chung tay của lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên và người lao động toàn hệ thống, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo nhà ở và sinh kế cho người dân

Bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh khẳng định, nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giảm nghèo, nhất là khi địa bàn tỉnh rộng, điều kiện phát triển giữa các vùng còn chênh lệch.

Thông tin về kết quả công tác chăm lo an sinh xã hội thời gian qua, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được hơn 75 tỉ đồng để chăm lo người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn lực huy động, tỉnh đã phân bổ 124 tỉ đồng hỗ trợ xây mới 1.627 căn nhà và sửa chữa 917 căn nhà cho các hộ khó khăn. Bên cạnh công tác hỗ trợ về nhà ở, trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh còn hỗ trợ 100 hộ dân tại 10 xã triển khai mô hình sinh kế với tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Gắn kết nguồn lực hỗ trợ với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 được tỉnh Lâm Đồng triển khai từ ngày 17/10 đến 18/11. Trước đó, tại lễ phát động diễn ra ngày 15/10, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hơn 15 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, ông Phạm Triều mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực hỗ trợ những hộ còn khó khăn về nhà ở, sinh kế và điều kiện sản xuất.

Toàn bộ hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai gắn liền với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng gia đình, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.