Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo xã Phúc Thọ Lâm Hà

Chương trình trao hỗ trợ mô hình sinh kế năm 2026 cho các hộ nghèo tại xã Phúc Thọ Lâm Hà

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 20 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ được các hộ sử dụng để phát triển mô hình chăn nuôi gà, tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động được triển khai theo hướng hỗ trợ người nghèo không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để các hộ có thêm tư liệu sản xuất, chủ động phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ mô hình sinh kế năm 2026 cho các hộ nghèo tại xã Phúc Thọ Lâm Hà

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng hộ gia đình; đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở quan tâm, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo nền tảng thoát nghèo bền vững.

Trong những tháng đầu năm 2026, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ mô hình sinh kế cho 100 hộ dân tại 10 xã, với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.