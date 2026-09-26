Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gặp mặt người Việt Nam tại Mondulkiri
Ngày 25/9, trong chuyến công tác tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt thân mật với Hội người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-lam-dong-gap-mat-nguoi-viet-nam-tai-mondulkiri-466571.html