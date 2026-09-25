Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gặp mặt người Việt Nam tại Mondulkiri

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gặp mặt Hội người Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Mondulkiri

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều thông tin sơ bộ với Hội người Việt Nam đang sống và làm việc tại tỉnh Mondulkiri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta và của tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Trong kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh Lâm Đồng có đóng góp của kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở tỉnh Mondulkiri.

Trân trọng những đóng góp của kiều bào vào sự phát triển của quê hương, đất nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến đời sống kiều bào; bảo vệ quyền và lợi ích, đề ra những chủ trương, chính sách, phù hợp, đáp ứng tốt hơn đời sống của bà con kiều bào.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt Hội người Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Mondulkiri

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều mong muốn kiều bào đang sống tại Mondulkiri tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia…

Đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri chia sẻ, hiện người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Mondulkiri là 180 hộ với gần 1400 khẩu. Bà con rất phấn khởi trước những kết quả, thành tựu về kinh tế xã hội mà nước nhà đạt được.

Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tinh thần hữu nghị, hợp tác; góp phần xây dựng quê hương đất nước, ngày càng giàu mạnh.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao sinh kế đến Hội người Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia

Dịp này, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao 50 triệu đồng đến Hội người Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri nhằm hỗ trợ những hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.