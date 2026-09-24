Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và TP. Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, phản biện xã hội

Chiều 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ trì hội nghị gồm các ông, bà: Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hà Hồng Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ kết quả, thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, tập trung vào việc phát huy vai trò của chuyên gia, nhà khoa học, người có uy tín; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hơn 2.100 cuộc giám sát và hơn 3.700 hội nghị phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề được Nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, các dự án trọng điểm, công tác cán bộ... Đặc biệt, việc triển khai Đề án số 14-ĐA/TU năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030” đang từng bước tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, nguồn lực và quy trình theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, từ thực tiễn đầu tư, phát triển hạ tầng trên địa bàn thành phố, MTTQ xác định công tác giám sát phải đi trước một bước, nắm bắt từ cơ sở, nhất là những dự án, công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bên cạnh giám sát tiến độ, chất lượng, Mặt trận chú trọng lắng nghe ý kiến Nhân dân, phát hiện vấn đề phát sinh để kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Đặc biệt, hoạt động giám sát phải được theo dõi đến cùng, từ khâu kiến nghị đến việc tiếp thu, giải trình và giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoan phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, ông Lê Văn Hoan nhấn mạnh, những kinh nghiệm được chia sẻ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội là cơ sở quan trọng để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn những vấn đề sát thực tiễn, được Nhân dân quan tâm để tổ chức giám sát, phản biện; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của chuyên gia và tăng cường phối hợp với chính quyền trong tiếp thu, giải quyết các kiến nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho đoàn công tác TP. Hà Nội.

Đoàn công tác TP. Hà Nội tặng quà cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.