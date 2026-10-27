Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa: Tập huấn kỹ năng giám sát cho cán bộ mặt trận cơ sở

Chiều 27-10, tại phường Cam Ranh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng giám sát và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho cán bộ mặt trận các xã, phường: Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam An, Cam Linh, Cam Hiệp, Cam Lâm, Bắc Cam Ranh và Nam Cam Ranh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy định về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức, hoạt động và kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hiệu quả, gắn nội dung tập huấn với thực tiễn tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận trong tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn được tổ chức tại 7 cụm trên địa bàn tỉnh, với gần 600 cán bộ mặt trận cơ sở tham gia.