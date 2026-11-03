Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giao ban công tác Mặt trận quý IV với 21 xã, phường

Sáng 3-11, tại phường Ninh Hòa, bà Phan Thị Ngân Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV/2026 với 21 xã, phường: Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định, Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh và ông Nguyễn Trung Dũng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả công tác Mặt trận 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

9 tháng năm 2026, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm; hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn được thực hiện với nhiều kết quả cụ thể. Trong đó, đã hỗ trợ hơn 25,8 tỷ đồng để xây mới 431 căn nhà; hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng xây mới, sửa chữa 58 căn nhà cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan ngày càng được tăng cường; vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân tiếp tục được phát huy.

Ông Nguyễn Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trong quý IV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá thi đua.