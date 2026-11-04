Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giao ban công tác Mặt trận quý IV/2026 với 20 xã, phường

Sáng 4-11, tại phường Cam Ranh, ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV/2026 với đại diện 20 xã, phường: Công Hải, Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Lâm, Cam Hiệp, Cam An, Tây Khánh Sơn, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Diên Thọ, Suối Dầu, Diên Lâm, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Hoan chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hoan nhấn mạnh, đây là diễn đàn để Mặt trận các xã, phường đánh giá tình hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể. Qua đó, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Mặt trận các xã, phường cần đánh giá toàn diện, thực chất kết quả công tác Mặt trận 9 tháng; làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả công tác Mặt trận 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm. Hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn đạt nhiều kết quả cụ thể. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ; vai trò tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân tiếp tục được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Mặt trận vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Trong quý IV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá thi đua.