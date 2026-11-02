Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai phát động ủng hộ Quỹ ‘Vì người nghèo’

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Văn Truyên

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú đã đọc Thư ngỏ về việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố Đồng Nai.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: Văn Truyên

Trong thư ngỏ có đoạn: Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, những năm qua, sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân đã góp phần chăm lo thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những gia đình khó khăn, những người yếu thế cần được quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, những người con quê hương Đồng Nai cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Nguồn lực đóng góp sẽ góp phần xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giúp người nghèo và các đối tượng yếu thế có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình vì cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai trân trọng mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và đồng hành của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về các tài khoản: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đồng Nai, số tài khoản: 8671666666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Biên Hòa - PGD Trấn Biên; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai (Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”), số tài khoản: 3761.0.9044739.91046 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVII. Thời gian tiếp nhận đến hết ngày 31-12-2026.

Ngay sau khi phát động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cùng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai đã tham gia đóng góp tự nguyện ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trực tiếp hơn 8 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú đã cảm ơn sự đóng góp của mỗi cán bộ Mặt trận; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ đón nhận những tấm lòng sẻ chia của các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần làm nên những mái ấm, những niềm vui và những đổi thay trong cuộc sống của người nghèo.